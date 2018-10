Sem orçamento, prefeito pede “ajuda” à Câmara e salário de servidores de dezembro pode estar comprometido; assessoria explica

Na sessão ordinária de 16 de outubro, os vereadores vilhenenses aprovaram projetos de leis, enviados pelo Executivo, que autorizaram o uso de R$ 4 milhões para que a prefeito Eduardo Japonês (PV) consiga pagar os salários de outubro dos servidores municipais de Vilhena.

Já na sessão extraordinária de sexta-feira, 19, mais R$ 2,7 milhões foram aprovados pelos parlamentares para a mesma finalidade.

O panorama administrativo, em tese, demonstra que o município não tem mais condições de sanar as despesas dos próximos dois meses – novembro e dezembro.

Na última sessão, por exemplo, o prefeito enviou ao Legislativo projeto de lei, no valor de R$ 455 mil, para pagamentos de serviços médicos de obstetrícia e anestesiologia atrasados há dois meses. Em outro, pediu autorização para liberação de R$ 1,6 milhão para complementar o pagamento dos salários dos servidores municipais da Saúde. No terceiro, solicitou autorização de R$ 681 mil para aquisição de medicamentos e material médico hospitalar.

O motivo seria, segundo garantem fontes do Extra de Rondônia: a prefeitura encontra-se sem orçamento, o que significa que os cofres municipais estão vazios para esta finalidade, e há risco de a prefeitura não conseguir pagar os salários dos próximos dois meses e o décimo terceiro.

Um vereador ouvido pelo site, afirmou que “a prefeitura já gastou tudo o que poderia sem passar pela Câmara. Agora está na fase que todo ano acontece devido à falta de planejamento do orçamento. Assim como os anestesistas, os residentes também estavam há dois meses sem receber. Realmente a situação está difícil, mas no final de novembro o prefeito deve enviar o orçamento de 2019 para que os vereadores possam analisar e não mais ocorrer isto no ano que vem”.

Para evitar isto, o prefeito terá que enxugar a máquina pública para conseguir “fechar o ano” e evitar eventuais sanções, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O OUTRO LADO

Ouvido pelo Extra de Rondônia, a assessoria garantiu que a prefeitura não corre risco nenhum de deixar os servidores sem pagamento. Explica, ainda, que o prefeito determinou medidas de economia e aumento da eficiência para que todas as contas sejam sanadas.

MP ALERTA PREFEITO E VEREADORES

No início de outubro, o promotor de justiça de Vilhena, Fernando Franco Assunção, curador da probidade administrativa, enviou ofício ao prefeito e vereadores com o intuito de alertar a respeito da análise do Projeto de Lei (PL) municipal 5.500/2018 que tem por finalidade estimar a receita e fixar a despesas para o exercício financeiro de 2019 em Vilhena.

Franco recomendou “extirpar” problemas que ainda persistem na administração de Vilhena, relacionado à aprovação de Projetos de leis de transposição, remanejamento e transferências orçamentárias. Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação