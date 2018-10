Apenado é executado a tiros no Alto dos Parecis

Um apenado identificado como Lucas Cardoso de Oliveira, de 28 anos, foi executado a tiros no início da manhã deste sábado, 27, na Rua 8225, no Alto dos Parecis, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, moradores ouviram tiros e ao saírem para verificar, já avistaram a vítima imóvel ao solo.

Lucas, que conduzia uma motoneta Honda Biz, com placa NCI-7988, estava a caminho do trabalho, quando foi surpreendido por meliantes, que estavam em uma motocicleta e o alvejaram com quatro disparos, sendo dois na região do peito, um no braço e um na cabeça. Um dos tiros efetuados, também acertou o muro de uma residência.

O jovem, que cumpriu três anos de pena no regime fechado pelo crime de tráfico, estava há três meses no regime semiaberto e a cerca de 15 dias, já havia sofrido um atentado.

O corpo de Lucas será velado a partir das 18 horas hoje na Capela Mortuária. Sepultamento ocorre neste domingo, 28, em horário ainda a ser decidido pela família.

