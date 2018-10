CHUPINGUAIA: prefeitura faz festa em homenagem ao dia do servidor público

A prefeita do município de Chupinguaia Sheila Mosso (DEM) está realizando neste sábado, 27, uma grande festa em comemoração ao dia do servidor público municipal, aonde na comemoração todos os funcionários do município irão participar.

Será um dia especial para os servidores, terá almoço com churrasco, muitas brincadeiras, e sorteio de brindes doados pelo comércio de Chupinguaia e Vilhena, são brindes como: micro-ondas, batedeira, bicicletas, televisão e uma moto.

“Estamos valorizando o nosso servidor com um salário melhor, com capacitação, mas também temos o dever de homenageá-lo por isso esta grande festa com mais de 150 prêmios, entre eles uma moto zero”, disse a prefeita Sheila.

Texto e foto: Assessoria