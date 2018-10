Crianças de 9 e 11 anos são atropeladas enquanto jogavam bola na rua

O atropelamento ocorreu na noite de sexta-feira, 26, na Rua K, no Bairro BNH, em Vilhena, onde dois meninos de 9 e 11 anos foram atropelados por uma motocicleta, enquanto jogavam bola.

De acordo com o registro da ocorrência, as crianças brincavam na lateral da via, porém, em dado momento, atravessaram a rua e acabaram sendo atingidos pelo condutor de uma motocicleta Honda CG Titan 160.

O condutor da motocicleta, de 33 anos, e as crianças sofreram ferimentos leves e foram conduzidos ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto e fotos: Extra de Rondônia