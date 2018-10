Em Vilhena, alunos de Radiologia da Unesc promovem “Caminhada Rosa” com ações de prevenção ao câncer

Uma caminhada pela principal via pública de Vilhena marcou o trabalho desenvolvido por alunos do 2º período do curso de graduação em Radiologia da Unesc, em Vilhena.

A “Caminhada Rosa”, realizada no dia 20 de outubro, foi uma proposta de atividade prático-pedagógica diante da população vilhenense. Através da distribuição de panfletos explicativos sobre os cuidados necessários e alerta sobre câncer de mama e próstata, os trabalhos tiveram início em frente ao laboratório da Unimed, estendendo-se até a Praça Padre Ângelo Spadari, na Avenida Major Amarante.

De acordo com a coordenadora do curso de Radiologia, Ivania Benedito, “para a realização deste trabalho, a unidade de Vilhena contou com o apoio e colaboração de empresas locais que aderiram e abraçaram a causa, fornecendo materiais e subsídios”.

A coordenadora do curso agradeceu a colaboração e o apoio apresentado pelo Rotary Club de Vilhena, Clínica CDI, Unimed, Retífica Tratormac, Gráfica Expressa, Hospital Bom Jesus, Clínica Urogastro, Tomografia Vilhena e Clínica Mega Imagem.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação