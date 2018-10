Homem é assassinado com três tiros no centro de Vilhena

O fato aconteceu na noite deste sábado, 27, na Avenida primeiro de maio, no centro de Vilhena.

As primeiras informações dão conta que a vítima identificada como Marcos Rangel Gomes, de 36 anos, estava em frente uma casa na Avenida primeiro de maio, quando dois homens numa moto de cor escura se aproximaram, o carona desceu e sem falar nada apontou uma arma provavelmente revolver calibre 38 e atirou por varias vezes.

Três disparos acertaram a vítima que caiu, agonizou e morreu no local. Um tiro acertou a cabeça, um no peito e o terceiro no braço. A primeira vista a vítima não possui passagens pela polícia.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Cientifica (Politec) que após os trabalhos de praxe liberou o corpo para a funerária São Matheus Fazer a remoção.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia