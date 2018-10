Homem é encontrado morto com sinais de execução em Chupinguaia

Mais uma execução a tiros foi registrada na manhã deste sábado, 27, porém, agora na cidade de Chupinguaia.

De acordo com informações da Polícia Militar do município, a vítima, identificada como Paulo Alves Batista, de 37 anos, mais conhecido como “Paulo Correria” foi encontrada por populares, morto em uma estrada que da acesso a Cohab, a cerca de 1 km da área urbana.

Informação obtida pela reportagem do Extra de Rondônia, confirma que o corpo foi desovado no local. No entanto, o mesmo já é conhecido da polícia por possuir passagens e atualmente cumpria pena no regime semiaberto.

Devido os familiares de Paulo residirem em Alto Alegre dos Parecis, o corpo será transladado para a referida cidade, onde será sepultado.