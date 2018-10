Jovem morre em acidente de moto na área rural de Cerejeiras

O acidente onde tirou a vida de Uelson jhones Freitas da Vitória, de 22 anos, aconteceu na noite deste sábado, 27, na área rural de Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Uelson pilotava uma moto Honda Bros 150 de cor vermelha, placa NCL-9516/Cerejeiras, e seguia pela linha 4, quando da 3ª para 4ª eixo – bateu na traseira de uma caminhonete Ford F4000 – Baú de cor cinza, placa NYR-2388/Vilhena.

No impacto, o motoqueiro sofreu diversos ferimentos. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao hospital municipal, mas não resistiu e morreu assim que deu entrada no pronto-socorro.

A Polícia Militar está no local e isolou a area e aguarda a chegada da Polícia Técnica Cientifica (Politec).

O motorista da caminhonete foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social