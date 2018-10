TRF está com processo seletivo para contratação de estagiário do curso de direito

O Tribunal Regional Federal do Estado de Rondônia (TRF – RO) esta com processo seletivo aberto para a contratação de estagiários estudantes de Direito interessados em atuar na 4º Vara Federal (Juizado Especial Federal) da Secção Judiciária do Estado.

A área de atuação específica do estagiário será na Secretaria da Vara Federal, no Gabinete do Juiz ou Sala de Audiência, onde ele terá carga horária de 20h.

O estágio permitirá ao estudante bolsa no valor de R$ 904,00 e mais vale-transporte de R$ 7,31 por dia. Porém, é necessário que o estudante que queira participar da seleção esteja cursando do 4º ao 8º período da graduação.

Para se inscrever os estudantes interessados devem acessar o site TRF 1 até o próximo dia 07 de novembro de 2019.

Poderão participar deste processo seletivo os alunos de direito cadastrados no Centro Integração Empresa-Escola (CIEE). Os estudantes serão submetidos a uma prova discursiva e a entrevista. A primeira avaliação está prevista para às 9h30, dia 13 de novembro de 2018, no auditório da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

Mais informações podem ser adquiridas no edital de abertura do processo seletivo disponibilizado no site.

Texto: Assessoria/Adriano Batista

Foto: Reprodução