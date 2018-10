Candidatos ao governo de RO aguardam os resultados da eleição na Capital

Neste domingo acontece o segundo turno das eleições em todo país. O candidato ao governo de Rondônia pelo PSDB, Expedito Junior, vota na escola Candido Portinari, às 09:00, em Rolim de Moura.

A assessoria de comunicação dele informou que após votar, o tucano vem para Porto Velho, onde aguardará o resultado da apuração.

Já o concorrente dele, coronel Marcos Rocha, do PSL, vota também no mesmo horário, às 09:00, no Colégio Tiradentes, em Porto Velho. A assessoria informou que ele deve aguardar a resposta das urnas em Porto Velho.

Autor: Rondoniaovivo

Foto: Extra de Rondônia