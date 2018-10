CONFIRA: Marcos Rocha vence Expedito em todos os municípios do Cone Sul na disputa em RO; em Cerejeiras obteve 76%

Neste segundo turno das eleições, o Coronel Marcos Rocha (PSL), com apoio do agora presidente eleito Jair Bolsonaro, virou o jogo eleitoral e derrotou Expedito Júnior nos sete municípios que formam a região do Cone Sul de Rondônia.

No primeiro turno das eleições, Rocha venceu em apenas dois municípios da região: Vilhena e Cerejeiras. Relembre AQUI

Nesta segunda etapa, o tucano não conseguiu manter o favoritismo que tinha nos municípios de Colorado do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste.

Destes municípios, o Coronel teve o maior número em Cerejeiras, perfazendo 6.973 votos contra 2.126 de Expedito. Depois vem Vilhena.

Confira o levantamento feito pela equipe do Extra de Rondônia após o encerramento da votação:

1** CEREJEIRAS

Marcos Rocha 6.973 votos – 76,63%

Expedito Júnior 2.126 votos – 23,37%

2** VILHENA

Marcos Rocha 31.720 votos – 72,99%.

Expedito Júnior 11.772 votos – 27,07%.

3** COLORADO DO OESTE

Marcos Rocha 3.976 votos – 67,11%

Expedito Júnior 2.929 votos – 32,89%

4** CABIXI

Marcos Rocha 1.848 votos – 60,22%

Expedito Júnior 1.221 votos – 39,78%

5** CHUPINGUAIA

Marcos Rocha tinha 2.566 votos – 58,49%.

Por sua vez, Expedito Júnior 1.821 votos – 41,51%.

6** CORUMBIARA

Marcos Rocha 2.185 votos – 53,92%

Expedito Júnior 1.867 votos – 46,08%

7** PIMENTEIRAS

Marcos Rocha 664 votos – 52,45%

Expedito Júnior 602 votos – 47,55%

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia