Mais de 262 mil pessoas não votaram no 1º turno em Rondônia

A abstenção em Rondônia pode ser maior que no 1º turno, seguindo um histórico das eleições anteriores. Em 2.014, na primeira votação para o Governo, 21,36% do eleitorado não votou, contra 24,35% do 2º turno.

No último dia 7 de outubro, o número de ausentes nas urnas foi de 262.219 eleitores (22,31%). Dos 1.175.122 aptos ao voto, votaram 912.914 nas 4.181 seções (476 foram agregadas).

Dos 912.914 votantes, foram validados os votos de 765.642 eleitores (83,87%). Os nulos somaram 72.821 (7,98%) e votos anulados: 37.584 (4,12%).

Fonte: Rondoniagora

Foto: Ilustração