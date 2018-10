Marcos Rocha derrota Expedito e é o novo governador de Rondônia

O Coronel Marcos José Rocha dos Santos (PSL), 50 anos, foi eleito neste domingo o 9º governador de Rondônia.

Ele derrotou nas urnas o ex-senador Expedito Júnior (PSDB) por uma grande margem de diferença.

Por volta das 18h10, ele mantinha em torno de 65% dos votos válidos, apurados mais de 81% dos votos.

O candidato de Bolsonaro, como era chamado, é casado com a administradora Luana Nunes de Oliveira Santos, 40 anos e tem dois filhos, Rodrigo Rocha e Júlia Rocha.

Nascido no Rio de Janeiro, Marcos Rocha ingressou como Oficial do Exército Brasileiro em 1986, no mesmo Estado. Em 1990 foi aprovado no concurso para Oficial da Polícia Militar de Rondônia como aspirante.

O novo governador é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, pós-graduado em educação e técnicas de ensino.

Foi chefe do Centro de Inteligência da PM/RO e atuou no desenvolvimento de atividades na cidade do Rio de Janeiro que auxiliaram na execução dos Jogos pan-americanos de 2007, subdiretor de Ensino da PM por 3 anos, vice-diretor militar do Colégio Tiradentes, diretor-geral do Colégio Tiradentes, secretário municipal de Educação de Porto Velho e ex-secretário de Justiça.

Teve como principais metas:

Descentralização, criando e levando a solução do problema para perto de onde ocorre, mediante forte ação estadual, com reconhecimento do papel fundamental dos Municípios.

Simplificação, amortizando as cargas burocráticas para pessoas, empresas, organizações e Municípios.

3. Confiança, de forma a tornar menos oneroso e mais ágil o processo produtivo e o processo decisório no Estado.

4. Eficiência, como meio do Poder Público cumprir o seu papel de atuar para resolver os problemas da população.

5. Transparência, com efetivo acompanhamento da sociedade na execução das políticas públicas.

6. Inovação, de modo a aumentar a produtividade e a qualidade de vida das pessoas.

Um dos alvos basilares será a realização das reformas fundamentais, tão reclamadas pelo povo rondoniense, processo que terá início logo no começo do novo governo.

7. Melhoria dos serviços públicos, com a finalidade de praticar a radical melhoria da prestação de todos os serviços públicos disponibilizados aos rondonienses, com especial relevo para as áreas de educação, saúde, mobilidade urbana e segurança pública.

8. Aprimoramento da segurança pública, inclusive buscando avanços junto ao congresso Nacional e aprimoramento da legislação estadual, no que couber, com o propósito de desenraizar a impunidade e aumentar os níveis de segurança no Estado, buscando a valorização dos profissionais de segurança.

9. Transparência, com o propósito de tornar mais confiável e transparente a atuação política no Estado de Rondônia.

10. Reforma e aprimoramento da infraestrutura estadual, por meio de um amplo programa de investimento em todas as dimensões da infraestrutura do Estado, a partir de regras claras e estáveis, com o propósito de fortalecer Rondônia, simplificar o sistema público e reduzir o custo Estado, aumentando a produtividade e gerando mais empregos. O desígnio central deste conjunto de melhoras é o de instituir condições para o crescimento do Estado e das condições para o alargamento de políticas que instiguem, de forma visível, a superação da pobreza, garantindo a melhoria da qualidade de vida do povo de Rondônia.

