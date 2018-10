Prefeito de Corumbiara parabeniza e destaca importância do servidor público

O prefeito Laércio Marchini (PDT) entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para parabenizar os servidores públicos pela passagem do seu dia (28 de outubro) e destacar a importância desta categoria no município de Corumbiara.

Ele prestou as homenagens dizendo que o servidor público exerce um serviço digno e importante dentro da administração, já que é ele quem executa as tarefas que dão andamento à máquina pública, com eficiência e responsabilidade.

Ele foi mais além, dizendo que o servidor é o “motor” necessário para a melhor qualidade do bom andamento dos serviços efetuados dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

“Quero manifestar os meus mais sinceros agradecimento a todos vocês, servidores públicos do município de Corumbiara. Vocês merecem o reconhecimento por trabalhar pelo bem comum, pelo interesse coletivo, com dedicação e comprometimento”, destacou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia