PRF prende quatro homens com arma de fogo e munições em cidade de RO

Na tarde de sábado, 27, aproximadamente às 12h50, um veículo Toyota Corolla transitava na BR-364 quando, no km 698, em Porto Velho/RO, foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a fiscalização, os policiais visualizaram que um dos 4 ocupantes do carro portava, na região da cintura, uma faca, o que deu causa a uma abordagem mais minuciosa. Durante a busca veicular, a guarnição localizou uma espingarda de calibre .22, além de 60 munições (sendo 50 de calibre .22 e 10 do calibre .28).

Nenhum dos 4 homens que ocupavam o automóvel assumiu ser proprietário do armamento nem apresentou a documentação pertinente, razão pela qual todos foram presos (art. 14, do Estatuto do Desarmamento) e conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, nesta capital.

Fonte e fotos: Assessoria