Acir Gurgacz é destaque em jornal matutino da Rede Globo

Na manhã desta segunda-feira, 29, um dia após o segundo turno das eleições deste ano, era natural que o assunto em destaque em todos os jornais de quaisquer plataformas fosse o restado do pleito.

No entanto, no momento do encerramento da edição de hoje do Bom Dia Brasil, exibido pela Rede Globo em rede nacional, o tema foi o senador rondoniense. E a notícia não era nada positiva para o Estado.

Quem assiste o periódico televisivo da emissora carioca já se acostumou a ver no último bloco do jornal – que é transmitido a partir de São Paulo – o telão exibir imagens dos correspondentes do Rio de Janeiro, Brasília e Londres simultaneamente, ocasião em que eles se despedem dos telespectadores e dão a última notícia, geralmente como destaque do dia além do noticiário já exibido.

Foi exatamente neste momento que a correspondente da capital federal informou a todo o país que nesta segunda-feira Acir Gurgacz estaria estreando na carreira de “parlamentar-detento”, sendo levado do Presídio da Papuda para cumprir expediente no Senado Federal.

A jornalista informou que o parlamentar rondoniense está condenado por crime contra o sistema financeiro, porém não forneceu mais detalhes sobre o caso. O vexame não foi maior porque o jornal dá este tipo de notícia como “nota descoberta”, sem utilização de imagens, portanto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução