Ao falar de futuro político, Bagattoli comenta vitórias de Bolsonaro e Marcos Rocha

Na manhã desta segunda-feira, 29, o empresário vilhenense Jaime Bagottoli (PSL), terceiro colocado nas eleições deste ano para o senado em Rondônia, comentou as expressivas votações que obtiveram Marcos Rocha (PSL), ao governo de Rondônia, e Jair Bolsonaro, eleito o novo presidente do Brasil.

Bagattoli disse que a expressiva votação do Coronel em Rondônia, principalmente em Vilhena com mais de 30 mil votos, deve-se ao trabalho desenvolvido por ele e sua equipe de colaboradores.

Jaime fala que, após o segundo turno, percebeu que o povo se engajou na campanha, devido à aceitação e a simpatia do eleitor ao então candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro que levou a aceitação do nome do Coronel Marcos Rocha.

Entretanto, o empresário afirma que, o que ajudou, também, foi a grande rejeição de Expedito Junior, fator que fez com que o numero de votos de Rocha praticamente dobrasse em relação ao tucano.

SEM MÁGOA

Com relação a ter reunido à impressa e anunciar o desligamento da campanha de Marcos Rocha, após o primeiro turno, Jaime explicou que não ficou nenhuma magoa entre eles, porque tudo começou quando uma onda de fake news se espalhou, onde diziam que o Coronel era cria de Confúcio Moura e estava recebendo o apoio do MDB em sua campanha. “Rocha garantiu que tudo era armação do adversário. Com isso, foi selada a paz e tudo voltou ao normal e o resultado foi positivo”, avalia.

CONTRIBUIÇAO

Jaime disse que agora o Coronel vai reunir todos os membros do partido para traçar metas e ouvir, para depois montar seu secretariado com pessoas capacitadas para cada área.

CARGO

Bagattoli diz que na próxima semana irá à Brasília (DF) para conversar com o presidente eleito, e saber quais são seus pensamentos em relação ao futuro de Rondônia.

Ele garante que tem interesse em participar do novo governo e que pretende continuar na vida pública, mas sem exigir qualquer tipo de cargo tanto no governo estadual quanto no governo federal. Porém, disse que vai ajudar na indicação de pessoas com capacidade para compor os novos governos.

Bagattoli comentou que é de seu interesse pessoal que o ex-secretário de agricultura, Evandro Padovani (PSL), que teve uma boa votação para deputado federal no pleito eleitoral, reassuma a pasta.

Outra secretaria que o Jaime diz ter interesse para ajudar o novo governador e que considera “relevante” dentro do setor produtivo é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

FORTALECIMENTO DO PSL

Jaime disse que o partido precisa ser fortalecido no Estado, e, junto com o deputado federal eleito, Coronel Chisostomo, e do deputado estadual Eyder Brasil, deverão montar diretórios em todos os 52 municípios de Rondônia.

Por fim, Bagattoli não afirma, mas também não nega que será candidato a prefeito nas próximas eleições municipais. Mas garante que, mais uma vez, tentará disputar uma vaga ao senado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia