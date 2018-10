Artista nacional se apresentará em Vilhena nesse sábado; show será aberto ao público

A Praça Luz no Park Shopping Vilhena será inaugurada e contará com show do artista Tiago Barnabé, a Narcisa do Programa da Eliana, no dia 3 de novembro, próximo sábado.

O comediante vem tanto para a inauguração da praça que terá um presépio e decorações natalinas como também para comemorar o aniversário da TV Allamanda SBT Vilhena que é parceira do Park Shopping.

Para comemorar o sucesso da programação local, há quatro anos sob nova direção, a emissora decidiu fazer uma festa pública, com um dos personagens mais queridos da grade nacional.

“Estamos muito felizes pela companhia diária de nossos telespectadores e é por isso que queremos comemorar com eles. O show de comédia será gratuito, aberto ao público, e vai marcar um novo momento nosso e do Park Shopping”, enfatizou o diretor local da emissora Elton Bittencourt.

A Narcisa do Programa Eliana, faz shows de comédia no estilo Stand-up interagindo com o público. O show em Vilhena será para toda a família, e terá início as 19h do próximo sábado. A frente da praça será fechada e terá acesso por dentro do shopping.

CONHEÇA MAIS O ARTISTA

Morador de Mauá, Tiago Barnabé é o exemplo vivo de dedicação. Hoje é conhecido pelas suas imitações e pelo bom humor. Revelado pela RedeTV imitando sua patroa Luciana Gimenez, Tiago hoje é integrante fixo do Programa Eliana no SBT, onde participa como cover da Narcisa Tamborindeguy.

EQUIPE TV ALLAMANDA SBT VILHENA

A TV Allamanda afiliada do SBT em Vilhena e Colorado do Oeste, comemora esta fase, com programação local reforçada. Em pesquisa recente, a emissora aparece com 59% da audiência no município. O programa Bronca Livre, carro chefe da programação, é o mais lembrado na pesquisa, com 80% da audiência em Vilhena.

Atualmente a emissora conta com três programas locais que vão ao ar de segunda a sexta-feira, para Vilhena e Colorado. Kézia Rodrigues apresenta o Destaque TV, que funciona como uma vitrine dos principais produtos e serviços da cidade. Já o Allamanda Revista traz informações diversificadas, sendo comandado pela jornalista Raquel Gonçalves Jacob.

O Bronca Livre é apresentado pelo diretor da emissora, Elton Bittencourt, que reveza o comando com Paulo Portella e conta com reportagens diárias de denúncia feitas pela repórter Maelly Nunes.

E a emissora também conta com programação local aos finais de semana. No sábado tem Trânsito para Todos, com informações ao vivo de Silvio Toledo. Logo após tem o Momento de Paz para reflexão e oração. Ainda no sábado é transmitido Sala de Opinião apresentado por Aparício Carvalho com bate-papo e muita informação. E no Domingo é transmitido ao vivo a missa da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.

Texto: Assessoria

Fotos e vídeo: Divulgação