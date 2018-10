Com 81,44%, Cerejeiras vira maior reduto bolsonarista do Cone Sul; presidente eleito obteve 36.531 votos em Vilhena

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu, novamente, Fernando Haddad nos sete municípios da região do Cone Sul de Rondônia nas eleições deste domingo, 28.

No 1º turno primeiro das eleições, em 7 de outubro, Bolsonaro praticamente “atropelou” o petista com ampla vantagem. Relembre AQUI

Conforme levantamento do Extra de Rondônia, relativos aos votos válidos do 2º turno, o maior percentual foi constatado no município de Cerejeiras, onde 81,44% dos eleitores – totalizando 7.656 votos – optaram por Bolsonaro.

Por outro lado, apenas 18, 56% – totalizando 1.745 votos – optaram por Haddad. Em segundo lugar está Vilhena.

>>> CONFIRA A VOTAÇÃO GERAL NOS MUNICÍPIOS DO CONE SUL:

** CEREJEIRAS:

Bolsonaro – 7.656 votos (81,44%)

Haddad – 1.745 votos (18,56%)

Brancos – 121

Nulos – 412

** VILHENA:

Bolsonaro – 36,531 votos (81,31%)

Haddad – 8.396 votos (18,69%)

Brancos – 834

Nulos – 2.333

** COLORADO

Bolsonaro – 6.932 votos (73,96%)

Haddad – 2.441 votos (26,04%)

Brancos – 169

Nulos – 542

** CHUPINGUAIA

Bolsonaro – 3.057 votos (67,02%)

Haddad – 1.504 votos (32,98%)

Brancos – 92

Nulos – 243

** PIMENTEIRAS DO OESTE

Bolsonaro – 847 votos (66,43%)

Haddad – 428 votos (33,57%)

Brancos – 19

Nulos – 49

** CABIXI

Bolsonaro – 2.142 votos (65,87%)

Haddad – 1.110 votos (34,13%)

Brancos – 56

Nulos – 195

** CORUMBIARA

Bolsonaro – 2.585 votos (61,58%)

Haddad – 1.613 votos (38,42%)

Brancos – 55

Nulos – 241

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação