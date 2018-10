É TERÇA: Unimed Vilhena promoverá palestra sobre saúde da mulher

Com o objetivo principal de alertar e estimular a população para a prevenção do câncer de mama, a Unimed Vilhena promove nesta terça-feira, 30, a partir das 19h, em sua sede, uma programação voltada à saúde da mulher.

As atividades serão abertas para a comunidade em geral, onde será possível esclarecer aspectos relacionados à doença, como as formas de prevenção, e a importância do acompanhamento médico.

Além do esclarecimento de dúvidas, também será possível realizar testes de pressão arterial, glicemia, e receber dicas de cuidados com a beleza.

No decorrer das atividades serão sorteados brindes para os participantes, além de exames de mamografia para quem não tem plano de saúde.

As vagas serão limitadas, por isso, não perca tempo e já agende sua participação. Para mais informações, entre em contato com a Unimed, através do telefone (69) 3322-3535.

Texto: Assessoria

Fotos: Arquivo Extra/Divulgação