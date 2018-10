Homem é detido por ouvir música de cunho eleitoral na rua durante eleições

No início da tarde de domingo, 28, dia do segundo turno das eleições 2018, um homem de 40 anos acabou detido em Vilhena, por ouvir na rua, música com conteúdo eleitoral.

De acordo com o registro da ocorrência, uma mulher entrou em contato com a Polícia Militar para denunciar que um homem estaria em frente um comércio, localizado na Rua 622, no Setor 06, com o som do carro ligado, no qual tocava uma música com os seguintes dizeres: “Bolsonaro é presidente, meu partido é Brasil”.

Quando os militares chegaram ao local, a música que tocava já era outra, porém, a solicitante mostrou um vídeo gravado por ela, que comprovava a veracidade da denúncia.

Em contato com o agente, este relatou que não teve a intenção de fazer propaganda ilegal, apenas acessou sua playlist no som do veículo e a música acabou tocando dentre todas as outras.

Mesmo assim, o homem recebeu voz de prisão e foi apresentado, juntamente com o veiculo, ao juizado criminal, que estava de plantão para o recebimento de conduzidos por crimes eleitorais.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa