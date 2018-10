Homem é preso em Vilhena transitando com motocicleta furtada de Cerejeiras

A prisão do agente e recuperação do veículo se deram na madrugada desta segunda-feira, 29, na Avenida 740, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, ao avistarem o suspeito, de 32 anos trafegando pela referida avenida com uma motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha, com placa NDG-0922 e apresentando um volume sob a camisa, os militares decidiram aborda-lo, sendo constatado que o referido volume, se tratava apenas de um litro de pinga vazio.

Porém, em consulta a placa da motocicleta, foi comprovado que a mesma se tratava de produto de furto. O condutor não soube precisar a origem do veículo e acabou recebendo voz de prisão pelo crime de receptação, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para as devidas providências.