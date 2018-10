Luizinho Goebel agradece a confiança dos eleitores do Cone Sul

O deputado Luizinho Goebel (PV) agradeceu a expressiva votação recebida pelo coronel Marcos Rocha (PSL) no último domingo, 28, na região do Cone Sul. Para o parlamentar, isso demonstra a confiança dos eleitores em mudanças e em um governador alinhado com o presidente da República.

Luizinho, que foi um apoiador na coordenação da campanha de Marcos Rocha no Cone Sul, lembrou ter assegurado aos eleitores que o futuro governador desenvolverá um trabalho sério, voltado para as necessidades do Estado.

“Eu já tinha recebido um voto de confiança dos eleitores da região que represento, no primeiro turno, e pedi para que esse mesmo voto fosse dado ao coronel Marcos Rocha”, lembrou o deputado.

Luizinho Goebel disse acreditar que a transição aconteça agora de forma mais serena, devido à disposição do governador Daniel Pereira (PSB), para que o próximo governo possa trabalhar de forma coordenada desde o primeiro dia sob o comando de Marcos Rocha.

“Acredito que a decisão do eleitor será muito boa para Rondônia. Marcos Rocha conhece a realidade do Estado e terá o apoio necessário para trabalhar”, destacou Goebel.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia