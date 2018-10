Motoclube internacional instala ponto de referência em Vilhena

Presente em vinte países do mundo, o Abutre’s Motoclube é a maior agremiação do gênero existente, e em Rondônia abre sua quarta subsede estadual, desta vez em Vilhena.

A inauguração do local, que servirá para apoio e suporte à irmandade, além de ponto de integração com a sociedade, acontece na semana do feriado da Proclamação da República. Está prevista a vinda de dezenas de motoqueiros da região para prestigiar o evento.

De acordo com o diretor regional dos Abutre’s em Vilhena, Nélson Calderari (à direita na imagem principal), a sede local do grupo vai atender aos “irmãos” que passaram pela cidade, fornecendo acomodações, alimentação e suporte.

“Além disso queremos transformar o local num polo de integração com a sociedade, para realização de eventos e atividade de cunho social. Este ano, por exemplo, já realizamos ação neste sentido, com distribuição de cestas básicas e brinquedos no Dia das Crianças (foto secundária) para as famílias carentes do bairro Jardim Ipê, além de brincadeiras e distribuição de lanches com os alunos da Escola Leonardo e Bianca”, pontuou ele.

Baseado em rígido código de disciplina e hierarquia, a organização dos motociclistas seleciona seus integrantes a partir de pré-requisitos. O elementar é possuir um veículo do gênero, independente de marca ou modelo, mas o grupo aceita participação de colaboradores sem fazer tal exigência. “A proposta é manter nossos irmãos organizados e ao mesmo tempo interagir com a sociedade de forma a romper barreiras de preconceitos” explicou o diretor.

Em Rondônia o Abutre’s Motoclube está presente em Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná e tem cerca de 35 membros efetivos. Destes, dezesseis são vilhenenses, o que justifica a criação da subsede, que vai funcionar no Bairro 5º BEC.

A inauguração acontece entre os dias 15 e 17 de novembro, conforme a seguinte programação: no primeiro dia (quinta-feira) recepção e acolhimento dos visitantes de outras cidades e estados; no dia seguinte evento fechado aos integrantes da irmandade; e no sábado 17 festividades abertas à comunidade.

São esperados pelo menos 50 “Abutre’s” de toda a região Norte, que deverão causar impressão na cidade com suas máquinas possantes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação