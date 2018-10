OUTUBRO ROSA: Mega Imagem em parceria com O Boticário oferece maquiagem gratuita a mulheres

Na última sexta-feira, 26, a Mega Imagem em parceria com O Boticário proporcionou as mulheres que passaram pela clínica um dia de beleza.

A equipe da perfumaria se deslocou até a unidade para fazer maquiagem gratuita, e dar dicas de cuidado e prevenção. Além do momento de beleza, a ação contou com música ao vivo e café da manhã para as participantes.

A atividade faz parte das ações referentes ao Outubro Rosa que visam conscientizar, alertar e prevenir as mulheres em relação ao câncer de mama. Confira as fotos.

>>>>>>>> Clique na Imagem para ampliar >>>>>>>>>>







Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação