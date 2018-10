Prefeito e vice parabenizam servidores públicos de Pimenteiras: “É aquele que trabalha para a sociedade”

O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e sua vice, Valéria Garcia (PP), do município de Pimenteiras do Oeste, parabenizaram os servidores públicos pela passagem do seu dia, comemorado neste domingo, 28.

Para eles, ser servidor público é uma das profissões mais nobres. Eles destacaram o trabalho da categoria que lida diariamente com as ações burocráticas tanto na esfera municipal, estadual e federal.

“Vocês e todos que trabalham para a sociedade, pelo bem comum e pelo interesse coletivo merecem o nosso reconhecimento”, disse o mandatário municipal.

Vino afirmou que Pimenteiras deixa um exemplo a seguir pelos demais municípios. “No momento em que se vêm notícias de todo tipo na mídia nacional e estadual, o município de Pimenteiras deixa um grande exemplo por esse trabalho tão importante feito pelos nossos servidores públicos”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria