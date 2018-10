PRF prende homem com arma de fogo e munições em cidade de RO

Um veículo Fiat Strada trafegava pela BR-364, quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aproximadamente às 15h30 desta segunda-feira, 29, em Ariquemes/RO (km 519 da rodovia).

Durante a entrevista realizada pelos policiais, o motorista se mostrou excessivamente nervoso, o que motivou uma busca no interior do automóvel, durante a qual foi localizado um revólver da marca Taurus e calibre .32, com 5 munições intactas, além de uma caixa, contendo 50 munições de calibre .22.

Por não possuir qualquer documentação referente à arma ou às munições, restou caracterizado o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Estatuto do Desarmamento), sendo o indivíduo preso e encaminhado à UNISP da localidade, para adoção das providências necessárias.

