Professora pioneira em Vilhena morre em Santa Catarina

Faleceu no domingo, 28, na cidade de Itajaí/Santa Catarina, aos 88 anos, Idalina Constância Jeziorny, mais conhecida como professora Idalina.

Idalina chegou a Vilhena no final de 1979, e de imediato começou a lecionar na Escola Wilson Camargo e foi uma das professoras pioneiras da Escola Marechal Rondon, ali ficando até se aposentar.

Em toda a sua vida a professora Idalina dedicou-se na área educacional, como, professora, supervisora, orientadora e diretora, tendo começado sua vida profissional muito jovem, no interior do Estado do Rio Grande do Sul, sua terra natal.

No final dos anos 50, mudou-se para a Nova Santa Rosa e para Planalto do Oeste/PR, findando sua atuação na área educacional em Vilhena na década de 2000.

Com o falecimento de seu esposo em 2006, mudou-se para Itajaí/SC, para ficar mais perto das filhas que ali residiam, onde faleceu. O corpo será sepultado nesta terça-feira, 29. Idalina era mãe do empresário Inesio da Unopar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família