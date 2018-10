Rojão desgovernado cai dentro de veículo e deixa pai e filho feridos

Os fatos se deram na noite de domingo, 28, na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena, durante as comemorações do resultado das eleições 2018, onde um rojão desgovernado, acabou caindo dentro de um veiculo Corolla, ocupado por uma família.

De acordo com o registro da ocorrência, quando os militares chegaram ao local dos fatos, as vitimas já tinham sido conduzidas ao hospital, porém, já na unidade, fizeram contata com o condutor do veículo, que relatou que enquanto trafegava pela via com a esposa e os dois filhos, o artefato entrou pela janela e explodiu dentro do carro.

Com a explosão, o motorista e um dos passageiros de 13 anos, sofreram várias lesões pelo corpo. Os outros dois caronas não se feriram.

No hospital também estavam os dois responsáveis por soltar o rojão, que prestaram socorro às vítimas e afirmaram que assim que acenderam o artefato, este perdeu o controle e acabou caindo acidentalmente no veículo.

Além dos ferimentos causados nos dois ocupantes, a explosão causou danos no interior do veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa