Casal procura delegacia para registrar perda de documentos e acaba preso

Jessica Castro de Almeida, de 24 anos e Luciano Lopes da Silva, de 32, acabaram presos na tarde desta terça-feira, 30, após procurarem a Polícia Civil de Vilhena, para registrar um boletim de ocorrência referente à perda de documentos.

Segundo informações, quando a escrivã acessou o sistema de registros e lançou os nomes dos comunicantes, foi constatado que Jessica possuía um mandado de prisão expedido pela comarca de Ji Paraná e Luciano, pela comarca de Rolim de Moura.

Neste momento, a gente da polícia deu voz de prisão ao casal, sendo ambos submetidos a exames de corpo de delito e conduzidos aos presídios do município.

A reportagem do site levantou que Jessica estava foragida do regime semiaberto, porém, não conseguiu informações sobre o motivo do mandado de prisão contra Luciano.

Texto e fotos: Extra de Rondônia