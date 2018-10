Empresário pioneiro em Colorado morre aos 65 anos de complicações pulmonares

O empresário e pioneiro no município de Colorado, Wanderley Jorge da Silva, de 65 anos, morreu nesta terça-feira, 30, de complicações pulmonares.

Segundo informações de amigos, o empresário estava internado no Hospital Regional de Vilhena (HRV), onde tratava de problemas nos pulmões, mas não resistiu e morreu.

O corpo está sendo velado na Igreja do Cruzeiro, no centro de Colorado. A missa de corpo presente acontece as 16 horas de hoje e o sepultamento as 17h no cemitério local.

