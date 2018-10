Ladrão invade quintal de revendedora e furta produtos de beleza

O crime ocorreu na tarde de segunda-feira, 29, na Rua 116-11, no Bairro União, em Vilhena, onde uma revendedora de cosméticos, da marca Natura, teve vários produtos furtados da varanda de sua casa.

De acordo com o registro da ocorrência, a revendedora expôs seus produtos para venda na varanda de sua casa e se distraiu por certo tempo na preparação do almoço.

Quando voltou para a varanda, a mulher percebeu que vários perfumes masculinos e femininos, cremes de barbear, sabonetes infantis, xampus, condicionadores e cremes haviam sido furtados.

A polícia Militar esteve no local e realizou diligências em prol da localização do agente do crime, mas não obteve êxito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa