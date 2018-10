PIMENTEIRAS: prefeito parabeniza governador eleito e agradece equipe pelo apoio

O prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Donde (PDT), popular Vino, parabeniza o governador eleito Marcos José Rocha dos Santos (PSL), pela vitória.

De acordo com Vino, no segundo turno, com apoio de sua equipe levou as propostas de Marcos Rocha aos eleitores da sua região e com conseguiram se fazer entender, pois Rocha recebeu 664 votos, sendo 52,45% – e Expedito Junior obteve 602 votos, perfazendo 47,55%.

Vino e sua equipe agradece a população, aos empresários em geral pelo apoio, e pede ao governador eleito Marcos Rocha que olhe com carinho pela região de Pimenteiras, que precisa de investimentos para se desenvolver, tanto do governo estadual quanto federal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação