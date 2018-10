Professor de história é flagrado pela PC comprando drogas em plena luz do dia

No início da tarde de segunda-feira, 29, um professor de história, da rede estadual de ensino de Vilhena, foi detido por dois Policiais Civis, enquanto comprava drogas na Praça Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais faziam diligências pelo local, quando avistaram duas pessoas em atitude suspeita, entregando um pequeno invólucro um para o outro.

Durante abordagem, foi encontrado no bolso do suposto vendedor, de 19 anos, um invólucro de maconha, que este afirmou que fumaria junto com o outro agente.

Porém, o suposto comprador, que se identificou como professor de história, de 38 anos, relatou que que o agente teria lhe vendido uma pequena porção, devido este ser usuário e que a negociação tinha sido feita via telefone.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos até a delegacia para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa