Vilhenense apresenta nova comissão técnica para rondoniense 2019

Vilhenense Esportivo Clube apresentou a nova comissão técnica para o Campeonato Rondoniense 2018, na manhã desta terça-feira, 30. O evento aconteceu na Clinica Espaço Bem Estar, no bairro Jardim das Oliveiras.

De acordo com o empresário e presidente do Clube, Valdir Kurts, devido trajetória e carinho que tem com a população de Vilhena, se antecipou e ligou para Tiago Batizoco se gostaria ser novo técnico do Vilhenense, e técnico na hora disse que sim.

Além de Batizoco, a nova comissão técnica será formada: preparador físico, Leonardo Coelho, preparador de goleiros, Mario Sant´Anna, Polico Labajos terapeuta responsável do departamento medico e secretária Yara Santana.

O novo comandante do clube, Tiago Batizoco espera fazer o bom trabalho no Vilhenense e disse que o elenco será composto com quatro atletas que atuaram no clube no passado, jogadores da base, e alguns jogadores que virão de fora, mas que ainda não poderão ser revelados.

“Assumi um novo clube e darei meu melhora para fazer um bom campeonato e se Deus me permitir, ser campeã”, finalizou.

Texto e fotos: Extra de Rondônia