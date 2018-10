Ambulantes se organizam para a venda de produtos no feriado de finados

Faltando pouco mais de dois dias para o feriado de finados, vários vendedores ambulantes estão se aglomerando em frente ao cemitério municipal Cristo Rei para vender seus produtos aos familiares que tradicionalmente visitam os túmulos de seus entes queridos.

A aposentada e vendedora Lourdes da Silva Barreto, 64 anos, atua no ramo há pouco mais de 20 anos trazendo flores artesanais, coroas, velas e água. “Comecei vendendo bebidas, mas tive um grande prejuízo, pois não teve muita saída. No outro ano, tentei os artesanatos e as velas, minhas vendas foram excelentes. Foi aí que me tornei conhecida”.

De acordo com Barreto a barraca está montada desde o dia 15 de outubro, mas as vendas em relação aos outros anos estão bem fracas, mesmo com a oferta de produtos variando de R$ 3,00 a R$ 15,00.

A vendedora destaca ainda que a expectativa é de que no feriado as vendas melhorem e os produtos tenham mais saída.

Já a vendedora Ruth Clavel Udininéia Lopes, 43 anos, participa pela primeira vez, e também oferece flores artesanais, coroas, velas, água e refrigerante.

Lopes narra que está com a barraca fixa desde segunda-feira e a procura tem sido bem fraca. “Meus produtos são todos feitos por mim, e variam de R$ 3,00 a R$ 25,00 tendo uma maior saída de velas”.

A vendedora afirma acreditar que até o feriado a procura seja maior e as vendas sejam impulsionadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia