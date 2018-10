EMPREENDEDORISMO: vilhenenses criam empresa de tecnologia aliada a conceito ecológico

Matheus da Silva Prado, 19 anos, e Felipe Gabriel, 18 anos, são co-fundadores da Leaf Tech, uma empresa startup que une sustentabilidade e tecnologia. O termo Leaf significa folha, e é usado como logo central da empresa, já Tech é tecnologia, uma das especialidades da dupla.

De acordo com Prado, a empresa tem o objetivo de contribuir com desenvolvimento exponencial de tecnologia em todo o Estado, além de oferecer os serviços de manutenção em celulares, computadores e videogames.

SERVIÇOS

A empresa também oferece consultoria empresarial de Tecnologia da Informação (TI), marketing digital e desenvolvimento de software.

A consultoria para empresas é feita através de contrato, com oferta de suporte tecnológico aos empresários. Já marketing digital é disseminado através do Facebook, Instagram e Whats app, com difusão de materiais produzidos pela Leaf Tech, dentre os conteúdos estão textos, vídeos e fotos, com o intuito de melhorar a imagem da empresa.

A Leaf Tech está em período inicial tendo dois meses de execução e existindo a cerca de oito meses. O projeto da criação da startup nasceu durante a formação acadêmica dos co-fundadores, sendo incentivados pela professora e orientadora Valéria Arenhardt. “Embora seja nova, estamos sendo bem recebidos e conquistando espaço no mercado”, afirmou Prado.

VISÃO

Segundo os co-fundadores, a empresa se respalda em quatro viés ideológicos sendo o primeiro o oferecimento de estágio para alunos do Ifro – local onde a dupla se graduou – segundo a massificação de empregabilidade, ou seja, a criação de filiais por todo o Estado, terceiro preços justos e ética empresarial, e por fim a preocupação ecológica com coleta de materiais e separação adequada, além da utilização de sacolas recicláveis.

Para quem quiser conhecer melhor os serviços e contratar, a Leaf Tech está localizada na Avenida Curitiba, 4298, Jardim das Oliveiras, e atende também através dos telefones 9 9207-4905 ou 98411-4199.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/ Divulgação