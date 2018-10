Homens armados invadem mercado e roubam cerca de R$ 1 mil do caixa

O assalto ocorreu na noite de terça-feira, 30, em um mercado localizado na Rua 349, na Vila Operária, em Vilhena, onde dois meliantes armados roubaram cerca de R$ 1 mil.

De acordo com o registro da ocorrência, os assaltantes chegaram ao comércio em uma motocicleta e anunciaram o assalto, momento em que os funcionários e os clientes correram para as saídas localizadas nos fundos do prédio.

Após se apossarem de todo o dinheiro do caixa, os meliantes fugiram sentido ignorado e a Polícia Militar realizou diligências durante toda a noite, porém, não logrou êxito na captura dos meliantes.

Texto e foto: extra de Rondônia