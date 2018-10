Lucas Britto Produções realizará pit stop para venda de ingressos do “Baile do Poderoso”; veja resultado do sorteio

Nessa quinta-feira, 01, véspera de feriado, a partir das 17h a equipe do Lucas Britto Produções realizará um pit stop para venda de ingressos promocionais do “Baile do Poderoso”, que acontece logo mais a noite, na casa de shows Village.

O pit stop ocorrerá na avenida Major Amarante com Marques Henrique, onde serão vendidos ingressos a R$ 15,00 pista, vip R$ 25,00 e camarote individual R$ 50,00.

De acordo com o produtor Lucas Britto, 25 anos, a festa contará com a participação de MC LK, MC Kazama, MC Bob, Paulo Henrik, DJ Sonny Megsom e as dançarinas Scheila Castro e Laila Santos.

“Além das atrações teremos open bar de catuaba e shots de vodka para as mulheres”, destacou ele.

O Extra de Rondônia em parceria com Lucas Britto Produções sorteou três ingressos, e os contemplados foram: Ana Louzada, Kathleen Pereira e Rogger Douglas Morais.

Os ganhadores podem retirar seu ingresso na sede do site localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, nesta quarta-feira, 31, das 08h às 11h ou das 14h às 17h. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação