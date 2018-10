Maurão de Carvalho deseja sucesso ao governador eleito de Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), desejou ao governador eleito de Rondônia, coronel Marcos Rocha (PSL), tenha uma gestão de sucesso a frente do Executivo estadual. A declaração do parlamentar foi dada durante a sessão ordinária desta terça-feira (30), no plenário do Legislativo.

“Ele teve a sorte de ir para um partido, que o impulsionou para o segundo turno, atrelada a onda do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Que ele possa ter uma boa gestão, para que Rondônia siga forte, crescendo e se desenvolvendo”, comentou Maurão.

O deputado disse ainda que deseja e espera que ele tenha uma gestão eficiente. “Que ele faça um bom mandato. Eu não terei mandato, mas se puder contribuir com a minha experiência, vou fazê-lo, pois vou continuar morando aqui e trabalhando aqui em Rondônia, portanto o sucesso da gestão ajuda a todos nós”, destacou.

Autor e foto: Assessoria