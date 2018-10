Motorista mato-grossense morre afogado após tombar carreta dentro de lagoa as margens da BR-364, próximo a Vilhena

Rafael Cordeiro de Lima dirigia uma carreta carregada com madeira, e seguia pela BR-364, sentido Cuiabá, quando por volta das 02h30 desta quarta-feira, 31, no Km 84 – perdeu o controle de direção, saiu da pista e tombou dentro de um lago as margens da rodovia. O condutor não conseguiu sair da cabine e acabou morrendo afogado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) Foi chamada e constatou o falecimento do motorista no local. Com isso, a funerária Vilhena removeu o corpo que está preparando para ser transladado para o município de Pedra Preta no Mato Grosso, onde será velado e sepultado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia