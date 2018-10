Presidente explica avanços no Portal da Transparência, admite falhas e garante sanar problemas em 60 dias

O presidente da Câmara de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB), se manifestou acerca das falhas detectadas pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) relativas ao Portal da Transparência do Legislativo.

O assunto foi levado a público pelo Extra de Rondônia nesta terça-feira, 30. Relembre AQUI

Ele explicou avanços, mas admitiu as falhas apontadas pelo TCE. Disse, ainda, que providências serão sanadas no prazo máximo de 60 dias e que o índice de transparência do Portal da Câmara será elevado ainda mais.

>>> LEIA, ABAIXO, A RESPOSTA ENVIADA AO EXTRA DE RONDÔNIA PELO PRESIDENTE DA CASA:

MUITA TRANSPARÊNCIA: Em gestão de Adilson Portal da Transparência da Câmara chegou a 77%, antes era de apenas 22%

Subiu em 55% a pontuação dada ao Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Vilhena pelo Tribunal de Contas de Rondônia. A transparência medida pelo TCE no início da gestão do atual presidente da Câmara, Adilson de Oliveira (PSDB) era de 22%, herança das administrações anteriores.

O novo presidente, em 18 meses, fez esse percentual alcançar um índice nunca auferido. Estão descritas, no portal, grande parte das atividades realizadas na Câmara, bem como, seus gastos e receitas.

Nesta semana a Câmara foi notificada sobre pelo TCE, que apesar do “índice elevado de transparência”, ainda restam alguns ajustes na divulgação de dados ao cidadão.

Há 10 dias a Câmara teve uma reunião com o MP de Contas, onde estiveram reunidos toda mesa diretora, com os diretores da Câmara, onde foi pedido ao órgão qual avaliação era dada ao Portal de Transparência da Casa de Leis vilhenense. O que foi respondido juntamente com um ofício indicando as melhoras.

Ou seja, a própria Câmara que pediu uma avaliação para poder melhorar seus índices.

TRANSPARÊNCIA DEVE IR ACIMA DE 90%

O presidente da Câmara, Adilson de Oliveira, ressalta que as providências pedidas pelo TCE serão sanadas no prazo máximo de 60 dias, e que o índice de transparência do Portal da Câmara será elevado ainda mais, e que conta com a imprensa de modo geral, e principalmente o site Extra de Rondônia, que também noticie a nova classificação, que deve ultrapassar os 90%, do Portal dentro de alguns dias.

“Estamos trabalhando com o máximo de transparência, o que ainda não está no Portal, está aberto ao público de forma pessoal. E, muito em breve, as informações que ainda não constam de forma on-line, estarão disponíveis”, afirmou o presidente da Câmara.

Em suma, o TCE pede à Câmara que coloque a descrição minuciosa de todos os gastos realizados pela Casa de Leis, entre eles, a verba indenizatória de cada vereador. “Atualmente, são disponibilizadas apenas o total de gastos, sem a descrição item por item. Isso também será sanado”, garante Adilson.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria

Foto: Divulgação