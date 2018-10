PRF inicia nesta quinta “Operação Finados” em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, a partir de 00h00 desta quinta-feira, 01, em todo o país, a “Operação Finados 2018”.

As ações de reforço de segurança e educação para o trânsito do órgão para este feriado vão seguir até domingo, 04 de novembro.

A Polícia Rodoviária Federal promove, nesse período, reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

O órgão realizará também ações de Educação para o Trânsito – Cinema Rodoviário – com foco na conscientização dos perigos do excesso de velocidade, da importância do uso do cinto de segurança, os riscos e consequências da alcoolemia ao volante, das ultrapassagens proibidas, da gravidade dos acidentes envolvendo motocicletas ou ciclomotores e da importância da conservação do veículo.

Restrição de tráfego

A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal editou a Portaria nº 117 de 26 de dezembro de 2017 restringindo em determinados dias e horários o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET.

A restrição deverá ser seguida, durante o feriado prolongado de Finados, nos seguintes dias e horários:

Quinta-feira, 01/11/2018, das 16:00 às 22:00 horas

Sexta-feira, 02/11/2018, das 06:00 às 12:00 horas

Domingo, 04/11/2018, 16:00 às 22:00 horas

Texto: Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia