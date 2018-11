Abertas inscrições para 1ª Copa Bom de Bola de Futsal em Chupinguaia

A Secretária de Assistência Social de Chupinguaia promoverá a 1ª Copa Bom de Bola de Futsal 2018. O evento está marcado para os dias 15, 16 e 17 novembro.

As inscrições estão a R$ 300,00, podendo participar escolinhas de futebol de qualquer cidade do Cone Sul. As categorias para a competição são: Sub 09, 11, 13, 15 e 17 masculina e Sub 14 e 17 feminina.

Já estão inscritos pouco mais de nove municípios vizinhos, mas a expectativa é de que no dia participe cerca de 12 cidades.

“Estamos trabalhando com muita dedicação e amor para que este evento aconteça. Tenho absoluta certeza que todos os participantes vão levar excelentes lembranças da nossa copa e da nossa cidade”, afirmou Jardel Gomes, um dos professores voluntários.

Os interessados em competir podem entrar em contato através dos telefones 9 8116-5204 / 9 9951-4412 / 9 8124-3091.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação