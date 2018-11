BRASÍLIA: prefeito “peregrina” nos gabinetes da bancada em busca de recursos para Pimenteiras

O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT) cumpre agenda na capital federal para uma série de audiências com a bancada rondoniense e outras autoridades federais.

Em contato telefônico com o Extra de Rondônia, o mandatário mostrou-se otimista com as emendas que conseguiu neste mês em que são articulados os investimentos que farão parte do Orçamento Geral da União de 2019.

Para Pimenteiras, Vino, como é popularmente conhecido, afirmou que conseguiu as seguintes emendas: R$ 250 mil, junto ao senador Valdir Raupp (MDB), para construção de uma garagem das viaturas na secretaria de saúde; caminhão pipa e iluminação da avenida Brasil, além de R$ 300 mil destinado à área educacional por meio do senador Acir Gurgacz (PDT); construção de uma quadra de grama sintética e uma retroescavadeira através da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB).

Ele também consegue mais R$ 250 mil para reforma do colégio do município Paulo Freire via emenda do deputado federal Luiz Claudio (PR); ampliação do CRAS através do deputado federal Expedito Neto (PSD) e um caminhão coletados de lixo através de emenda do senador Ivo Cassol (PP).

“Fiz questão de vir à Brasília para garantir estes benefícios num momento em que os parlamentares debatem o orçamento para o ano que vem. Tenham certeza que Pimenteiras vai continuar melhorias em todos os setores públicos”, frisou o chefe do executivo municipal pimenteirense.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação