Confira as atividades desenvolvidas pela Mega Imagem durante o Outubro Rosa; fotos

A Mega Imagem em parceria com várias empresas desenvolveu uma série de ações em alusão ao Outubro Rosa, visando conscientizar, orientar e prevenir a saúde da mulher.

No sábado, 27, a equipe da Mega Imagem juntamente com o Laboratório São Paulo, Unimed Vilhena e Fimca estiveram com uma unidade móvel realizando o auto exame da mama e coleta de preventivo.

Também no sábado, a equipe da clínica se deslocou até o município de Cerejeiras para a realização de uma palestra ministrada pelo médico Delfrank Ananias de Souza sobre prevenção do câncer de mama.

Na terça-feira, 30, logo pela manhã, a equipe da Mega Imagem reuniu as colaboradoras da Gazin para uma palestra também comandada por Delfrank Ananias de Souza.

Logo mais a noite, foi à vez da Unimed oferecer a comunidade um bate papo sobre saúde da mulher. Durante o evento foi realizado aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia e dicas de beleza, além dos sorteios de brindes. Confira as fotos das ações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação