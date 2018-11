Em Brasília, prefeito consegue R$ 1,7 milhão para melhorias em hospital e construção de posto de saúde em Colorado

O prefeito de Colorado do Oeste, professor José Ribamar (PSB), está em Brasília (DF) para conquistar recursos federais para seu município.

Ele aproveita o momento por ser a última semana para inclusão de benefícios no Orçamento Geral da União de 2019.

Por enquanto, o mandatário anunciou dois importantes recursos para Colorado do Oeste: a primeira de R$ 1 milhão para a construção da cozinha e do refeitório do Hospital Municipal Dr. Pedro Granjeiro de Oliveira através de emenda do senador Valdir Raupp (MDB) e, a segunda de R$ 750 mil para construção de um posto de saúde no bairro Ângelo Angelin, emenda do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB).

“Essa é uma ação importante para promover melhorias estruturais no nosso hospital, e assim, melhor atender aos nossos servidores e a nossa população”, disse Ribamar, agradecendo o senador e o deputado pelos benefícios.

Na capital federal, o prefeito esteve acompanhado de um grupo de parlamentares de Colorado.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo e Fotos: Divulgação