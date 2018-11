Estudante de medicina no Paraguai, vilhenense planeja ingressar na política local

Depois de construir uma consistente trajetória na imprensa vilhenense, onde atuou em emissoras de rádio e televisão – além de ter sido repórter do Extra de Rondônia – Eliezer Gouveia deixou a cidade para realizar o sonho de cursar Medicina. Ele estuda no Paraguai, onde reside com a família há três anos.

No entanto o vínculo com Vilhena permanece forte, tanto que ele projeta seu futuro aqui no Portal da Amazônia, onde pretende militar na política local. “Estou no sexto período do curso, e até as eleições municipais estarei a apenas com um ano de residência médica para cumprir, o que posso fazer no Hospital Regional”, declarou Gouveia a reportagem do Extra.

Apesar da distância, Eliezer mantém contato permanente com amigos e familiares que residem aqui, acompanhando a par e passo os acontecimentos da cidade. Quanto a política, o futuro médico captou perfeitamente o momento em que vive o país, onde a renovação é o mote principal do meio, assim como a utilização das mídias sociais tornaram-se ferramentas decisivas para as campanhas.

“Pretendo seguir este caminho e me apresentar como opção ao Legislativo Municipal, projeto que não elaborei agora, mas planejo há muito tempo. Quero retribuir ao povo de Vilhena tudo o que tive de positivo na cidade, e trabalhar tanto como médico como também em função pública eletiva visando fazer a diferença”, destacou Eliezer.

O projeto político do acadêmico de medicina já conta com adesão de familiares e amigos, e será burilado a partir de agora. Ainda sem data definida para regressar, Eliezer garante que vai estar presente no dia a dia vilhenense através das mídias sociais e a partir deste contato permanente construir sua plataforma de propostas para as eleições de 2.020.

Autor e foto: Assessoria