Homem armado faz família refém e rouba motocicleta no Alto dos Parecis

O crime ocorreu por volta das 13h15, desta quinta-feira, 01, em uma residência localizada na rua 8207, no Alto dos Parecis, onde um homem armado rendeu uma família e roubou uma motocicleta Honda Bros 160, de cor azul, com placa NEG-3943/Vilhena.

Informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, dão conta que no momento do assalto estavam na casa um casal e os filhos, que foram surpreendidos pelo infrator, que obrigou a família a se deitar no chão.

Após se apossar das chaves do veículo, o meliante fugiu deixando para trás uma camiseta listrada, que usava como capuz e um boné de cor marrom, que retirou para colocar o capacete. A Polícia Militar realiza diligências em prol da localização do mesmo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa