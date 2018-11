IDEP em parceria com Ministério do Trabalho oferece mais de 20 cursos gratuitos

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) em parceria com o Ministério do Trabalho está ofertando por meio da Escola do Trabalhador, mais de 25 cursos gratuitos.

Toda a formação é realizada através de plataformas on-line. Há cursos na área de recursos naturais, segurança, informação e comunicação, gestão e negócios, infraestrutura, produção cultural e design, desenvolvimento educacional e social, ambiente e saúde, controle e processos industriais, turismo, hospitalidade e lazer, produção industrial e alimentícia.

Os cursos são abertos à comunidade em geral, não sendo necessário escolaridade prévia, e os certificados são emitidos pela Universidade de Brasília. Para participar, basta acessar o site e realizar a inscrição.

